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رئيس مدينة إهناسيا يناقش الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية

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رئيس مدينة إهناسيا يناقش الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية رئيس مدينة إهناسيا يناقش الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية
أكد المحاسب خالد عوس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببنى سويف، أن الوحدة استعدت لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، والمقرر لها يوما 17 و18 أكتوبر الجارى من خلال تزويد مقرات اللجان بمولدات كهربائية وخزانات مياه، تحسبًا لانقطاع التيار الكهربائى أو مياه الشرب عن اللجان.

وأشار خالد عويس إلى جاهزية المدارس التى بها لجان انتخابية، وتوفير وسائل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تمهيد وإنارة الطرق الرئيسية والفرعية بالقرى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بنى سويف، بالتنسيق مع مركز الشرطة حضره المحاسب خالد عوس رئيس الوحدة، والعقيد هشام فريد مأمور مركز الشرطة والمقدم محمد زهران نائب المأمور والرائد محمد عبد اللطيف رئيس المباحث وعصام خالد مدير الإدارة التعليمية ورؤساء المجالس القروية وعمد ومشايخ القرى، لبحث الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات.

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