وكيل وزارة الصحة بالغربية يدلى بصوته فى انتخابات الأطباء

حرص الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية علي المشاركة في انتخابات نقابة الأطباء بالغربية، والتي تجري اليوم الجمعة بمقر نقابة الأطباء في شارع صدقي بمدينة طنطا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتواجد الدكتور شرشر مع الأطباء من أعضاء الجمعية العمومية , وتفقد اللجان الانتخابية والقائمين عليها مقدما الشكر للمشرفين علي اليوم الانتخابي , من القيادات الأمنية والقضاء المشرفين علي لجنة الغربية.
وأشاد وكيل الوزارة بالقائمين علي الانتخابات، مطالبا الأطباء بالإيجابية والمشاركة الفعالة للحفاظ علي حقوقهم المشروعة من خلال بيت الأطباء " دار الحكمة ".