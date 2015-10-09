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وكيل تعليم شمال سيناء: ملتزمون بقرار إعفاء طلبة الشيخ زويد ورفح من المصروفات

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وكيل تعليم شمال سيناء: ملتزمون بقرار إعفاء طلبة الشيخ زويد ورفح من المصروفات وكيل تعليم شمال سيناء: ملتزمون بقرار إعفاء طلبة الشيخ زويد ورفح من المصروفات
أعلن حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن مديرية التربية والتعليم ملتزمة بتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم، بإعفاء الطلبة بمناطق الشيخ زويد ورفح من المصروفات الدراسية.

وأشار إلى أن المديرية أرسلت فى وقت سابق تعميمًا لكافة الإدارات بتفعيل القرار الذى يستفيد منه أيضًا الطلبة المنقولون من مدارس الشيخ زويد ورفح لمدارس فى نطاق العريش ورفح، والذين نقلوا نظرًا لظروف مناطقهم ويتم التيسيرعليهم أيضًا بقبول أوراق نقلهم وفتح المدارس لهم وتقوم المديرية بتوفير مقاعد دراسية لهم وتعزيز قوة المدارس التى انتقلوا إليها بكادر إضافى من المعلمين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه يجرى الآن التشاور مع القيادات والجهات المعنية بشأن استئناف الدراسة غد بمدارس الشيخ زويد ورفح، والتى تم تأجيلها بسبب أعمال الصيانة.

وكان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أصدر قرارا وزاريا بإعفاء طلاب إدارتى رفح والشيخ زويد التعليميتين بمحافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2015/2016.

ونص القرار على أن يتم إعفاء طلاب مدارس إدارتى رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وعلى صعيد متصل، قال أهالى بمدينتى الشيخ زويد ورفح، إن شاحنات تحمل مواد وأدوات تعليمية للطلبة مقدمة من القوات المسلحة وصلت لمدينتى رفح والشيخ زويد، وتم توزيع كميات على الأهالى من أولياء الأمور والطلبة.

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