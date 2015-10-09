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إقبال متوسط على انتخابات مجلس الأطباء بالإسكندرية

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إقبال متوسط على انتخابات مجلس الأطباء بالإسكندرية إقبال متوسط على انتخابات مجلس الأطباء بالإسكندرية
شهدت انتخابات مجلس نقابة الأطباء بالإسكندرية، إقبالاً متوسطاً منذ فتح الصناديق فى التاسعة صباح اليوم فى مركز شباب سموحة، بحضور اللجنة المشرفة.

وقال الدكتور رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية لـ"اليوم السابع"، إن الإقبال متوسطاً لاختيار 6 مرشحين يشغلون مقاعد فوق وتحت السن، إضافة إلى النقيب العام، وممثل غرب الدلتا، موضحاً أن منصب النقيب بالإسكندرية فاز بالتزكية.

وأضاف أن صناديق الاقتراع ستغلق فى الخامسة مساء ليبدأ فرز الأصوات تحت إشراف مستشارين من مجلس الدولة وإعلان النتائج منتصف الليل.

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