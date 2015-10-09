إقبال ضعيف من الأطباء فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة بالقليوبية

شهدت انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية بنادى بنها الرياضى، إقبالا ضعيفا من قبل الأعضاء وسط منافسة بين المتقدمين.

يذكر أن انتخابات اليوم عبارة عن 6 اقتراعات الأول اختيار نقيب عام والثانى نقيب فرعى، والثالث فوق السن عام والرابع فوق السن فرعى، والخامس تحت السن عام والسادس تحت السن فرعى.

ويتنافس فى الانتخابات 3 أطباء على منصب النقيب، وهم أحمد سعيد أحمد وعلاء الدين جودة على ومصطفى رزق محمد.

ويتنافس على مقاعد فوق السن 6 أطباء هم أشرف محمد عبد العال وشهرته أشرف النعناعى وحسن محمود على حرفوش وشهرته "حسن حرفوش" وطارق محمد سعيد عطية وشهرته "طارق الجوهرى" وفادى كمال مسيحة غبريال وشهرته فادى كمال مسيحة وفاطمة على عبد الحميد وشهرتها "فاطمة الشباسى" والدكتورة مفيدة أحمد رجاء.

ويتنافس 5 أطباء على مقاعد تحت السن وهم إسلام محمد عبد المنعم ورأفت جلال أبو ضيف ومحمد سيد حمدى ومحمد محمود غريب ويحيى عبد اللطيف على.