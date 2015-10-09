بالصور.. الهدوء يسود لجنة انتخابات الأطباء ببورسعيد بعد استكمال مدة النقيب

سادت حالة من الهدوء التام داخل لجنة الانتخابات التى تجرى داخل مقر النقابة الفرعية لأطباء بورسعيد لاختيار 2 من المرشحين فوق وآخرين تحت السن أما مقعد النقيب فقد حسمه القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم فتح باب الترشح على منصب نقيب الأطباء ببورسعيد على أن يتم استكمال مدته القانونية على مدار 4 سنوات وتنتهى 12/12/ 2017 .

وقال الدكتور حسن الإسناوى، نقيب أطباء بورسعيد، إن هناك 5 أطباء متقدمين للترشح فوق الـ15 سنة وهم الدكتور محمد على عبد الحافظ، ومحسن محمد محفوظ، وفؤاد على الألفى، وحسام الديب، وهبة يوسف محمد، و4 أطباء مرشحين لعضوية النقابة تحت السن، وهم الدكتور محمد إبراهيم محمد صبح، وأحمد محمد عبد الفتاح، وعمرو عبد الحميد مصطفى، وأحمد مجدى الدسوقى.

وأكد الأسناوى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 2010 أعضاء يدلون بأصواتهم لاختيار 4 مرشحين من بينهم عضوان تحت السن وآخرين فوق السن.



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