بالصور.. ارتفاع نسبة التصويت بانتخابات أطباء بنى سويف

واصلت نقابة الأطباء الفرعية ببنى سويف، استقبال الناخبين لاختيار النقيب والأعضاء تحت وفوق السن فى التجديد النصفى لمجلس النقابة.

ويصل عدد أعضاء الجمعية العمومية 2750 بينهم ألف و300 لهم حق التصويت، ويلاحظ ارتفاع نسبة التصويت، وحرص المرشحون وأنصارهم على مقابلة الناخبين وتسليمهم أوراق الدعاية قبل دخولهم لجنتى الانتخابات وسط هدوء المرشحين الذين حرصوا على التقاط الصور معا.

وأكد المستشار صلاح ممدوح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ببنى سويف لـ"اليوم السابع" وجود لجنتين داخل مقرالنادى، لافتا إلى أن الهدوء والنظام يسود الانتخابات.

ويتنافس فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء 3 مرشحين على مقعد النقيب هم كل من شهاب إبراهيم النقيب الحالى، أحمد الشرقاوى، وأبو بكر الملط، ويتنافس 5 مرشحين للفوز بمقعدين فوق السن هم كل من أحمد حمدى أبو خضره، أشرف جميل معوض، طه ذكى عبدالجواد، أحمد خفاجى، أبو بكر الملط، و9 مرشحين لمقعدين تحت السن هم وليد سعيد عبد الخالق، أسامة محمود محمد، محمد يحيى إسماعيل، محمد أحمد جودة، كريم عبد النبى مصباح، محمد هاشم عبدالعليم ، هانى أحمد أحمد ، هانى محمد همام ، أيمن عبد الباسط عبد الصمد.

وعلى مقعد شمال الصعيد الدكتورعاطف مرسى رئيس قسم العظام بمستشفى بنى سويف الجامعى.



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