بالصور.. 300 طبيب يدلون بأصواتهم بالأقصر قبل ساعة من غلق باب التصويت

استمر توافد الأطباء بمحافظة الأقصر على مقر النقابة الفرعية للأطباء خلال آخر ساعتين، للمشاركة فى أعمال التصويت بانتخابات التجديد النصفى، وذلك بصورة مكثفة حيث يتواجد المرشحون وأنصارهم ومؤيدوهم بمحيط مقر النقابة للحصول على الدعم من الأطباء الذين يتوافدون للإدلاء بأصواتهم.

ومن جانبه أكد المستشار تامر عرفة رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء الأقصر، على جميع الأطباء الذين يقومون بعملية التصويت، عبر لافتات بالخارج أمام مقر اللجنة، حيث إن الإشارة أصبحت أمام اسم المرشح فقط، وليس كتابة الأسماء وإلا فيعرض ما يخالف ذلك الصوت للبطلان.

ويضيف المستشار تامر عرفة رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء الأقصر، لـ"اليوم السابع" أن الإقبال خلال أول 3 ساعات كان ضعيفاً للغاية، ومع انتهاء صلاة الجمعة بدأت عملية التصويت فى الزيادة الكبيرة، حيث توافد أكثر من 300 طبيب للإدلاء بأصواتهم من مختلف مراكز الأقصر الخمسة (بندر ومركز الأقصر وأرمنت وإسنا والقرنة).

ويتنافس على مقعد نقيب أطباء الأقصر كل من:" النقيب الحالى الدكتور أحمد حمزة استشارى أمراض النساء والتوليد بمستشفى الأقصر العام والدكتور عبدالحكيم أبوالقاسم سليم استشارى العظام بمستشفى إسنا والأقصر الدولى"، ويتنافس على مقعدى تحت السن 5 أطباء هم:" الدكتور إبراهيم حسن، الدكتور أمين منتصر، الدكتور جورج عبدالله، الدكتور رمضان الماكن، دكتور "ضياء فياض والدكتورة مى بهجت.

بينما ينافس على مقعد عضو النقابة العامة تحت السن الدكتور أحمد أبوالقاسم أبوالمجد ممثلا لمحافظة الأقصر، وكان قد حصل على مقعدى عضوية النقابة الفرعية بالأقصر "فوق السن، كل من "هانى وهيب وعبد العظيم القاضى بالتزكية لعدم خوض مرشحين آخرين على هذين المقعدين.

>



>