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بالصور.. الدكتور عصام شرف يصل نادى طنطا لحضور صالون سلوى علوان الثقافى

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وصل منذ قليل الدكتور عصام شرف رئيس وزراء الأسبق منذ قليل إلى نادي طنطا الرياضي لحضور صالون سلوي علوان الثقافي، الذى يستتضيفه النادي الاجتماعي ضمن أنشطة النادي الثقافية.

واستقبل المحاسب فايز عريبي الدكتور عصام شرف، والأديبة سلوي علوان، واللواء مجدي سعد الدين يسري ، والأديب السوري محمد خير الحلبي، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي طنطا الرياضي.

ويستضيف نادى طنطا الرياضى، صالون الأديبة "سلوى علوان" كأولى برامج الأنشطة الثقافية للنادى، بحضور الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، فى قاعة الاجتماعات بالمبنى الاجتماعى .

ويتضمن برنامج الندوة ترحيب وتعريف بالأديبة سلوى علوان، وكلمة ترحيب من المحاسب فايز عريبى رئيس مجلس الإدارة، ثم عرض فيلم وثائقى عن نادى طنطا الرياضى، وفيلم تعريفى بالصالون، ومحاضرة للدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق. كما يتضمن البرنامج فقرات كورال وتواشيح، وشعر وموسيقى وتخت شرقى بحضور مجلس الإدارة، وحشد جماهيرى من أعضاء نادى طنطا الرياضى.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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