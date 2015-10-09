استمرار حرق قش الأرز داخل الأراضى الزراعية فى الدقهلية

أشعل عدد من الفلاحين بمحافظة الدقهلية النيران فى قش الأرز داخل أراضيهم الزراعية، مستغلين إجازة نهاية الأسبوع وغياب الموظفين، مما تسبب فى انتشار الأدخنة والسحب السوداء داخل العديد من المدن والقرى داخل المحافظة.

وقامت الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن وقوع حرائق لقش الأرز داخل قرى مركز تمى الإمديد والزريقى التابعة لمركز السنبلاوين وعزبة أبو يوسف طريق طناح.

وتم إبلاغ جهاز شئون البيئة بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويذكر أنه تم تحرير 900 محضر حتى الآن للفلاحين جراء حرق قش الأرز ومن المتوقع تنفيذ غرامات تصل إلى 5 آلاف جنيه للمخالف.