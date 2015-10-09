تكدس بحركة السفر والوصول في مطار القاهرة بسبب عُطل بنظام الجوازات

شهد مطار القاهرة الدولي، حالة تكدس لعدد كبير من الركاب المسافرين على الرحلات، وذلك بعد تعطل نظام العمل الآلي للإدارة الجوزات بالمطار أكثر من ساعة، وأدى ذلك إلى تأخير العديد من الرحلات.

صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، أن صالات مطار القاهرة، شهدت حالة من الارتباك والتكدس بسبب عطل في أجهزة الحاسب الآلي بجوازات المطار، بسبب الأنظمة الجديدة التي تم تطبيقها منذ فترة وجيزة دون التدريب الكافي و اكتساب الخبرة، واضطر ضباط الجوازات للكشف اليدوي على المسافرين والقادمين للبلاد، حيث تم إصلاح العطل الذي أصاب أجهزة الحاسب الآلي، مما أدى إلى تكدس الركاب فى طوابير أمام كاونترات الجوازات رغم المجهود الكبير الذى يبذله رجال الجوازات في إنهاء الاجراءات للركاب.

ومن جانبه أشرف اللواء طارق فتحي، مدير أمن مطار القاهرة الدولي على عملية إنهاء اجراءات سفر و وصول الركاب.

وأكد في تصريحات له أن النظام تعطل لفترة من الوقت، وقام على الفور رجال الجوازات بإنهاء اجراءات سفر ووصل الركاب يدويًا في الوقت الذي حاول المسؤولون بالمطار إصلاح العطل، لمنع زيادة تكدس الركاب وتسيير حركة الطيران.