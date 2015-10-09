وزير الطيران: أسعار التذاكر ارتفعت وفق القانون الجديد من 50: 100 جنيه فقط

أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، أن الضريبة التى تم الإعلان عنها أمس الخميس والتى تم تطبيقها على تذاكر السفر ليست بجديدة، وإنما تم تعديل القيمة فقط حيث كان يتم تحصيل مبلغ 300 جنيه على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال تم رفعها إلى 400 جنيه بزيادة 100 جنيه فقط.

وأضاف وزير الطيران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تعديل زيادة القيمة الضريبة على الدرجة السياحية من 100 جنيه إلى 150 بزيادة 50 جنيها، مشيرا إلى أن الضريبة لا تتعدى 1% من قيمة التذكرة وأنها ستطبق على جميع شركات الطيران والرحلات التى تقلع من مصر.

كانت قد نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس الخميس، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.

وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.

وجاءت المادة الثانية، أن يُنْشَر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

بعد قرار الرئيس السيسى بتعديل قانون العدالة الضريبية.. ضريبة تذاكر الطيران أقرها السادات ومعمول بها منذ 37 عاما.. وخبير: التعديل الأخير رفع الضريبة بواقع 100جنيه لتذاكر الدرجة الأولى و50 جنيها للسياحى

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