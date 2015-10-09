موسكو: تنسيق الجهود بين روسيا ومصر لمكافحة داعش فى المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والمصري سامح شكري أكدا خلال اتصال هاتفي على أهمية تنسيق جهود الطرفين لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الخارجية الروسية، أنه خلال الاتصال الهاتفي تمت مناقشة الوضع الحالي في أفريقيا والشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية.

وأضافت الخارجية الروسية، أن الطرفين أكدا على أهمية تضافر الجهود الواسعة من الأطراف الإقليمية والدولية للتعامل مع "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى في المنطقة، لافتة الى أهمية تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية على أساس حوار وطني شامل وفقا لنهج متكامل، الوارد في بيان جنيف في 30 يونيو 2012، والتي وافق عليها مجلس الأمن الدولي.