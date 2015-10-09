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تفكيك عبوة ناسفة ثانية قبل انفجارها بمحيط مسجد عماد راغب بـ6 أكتوبر

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تفكيك عبوة ناسفة ثانية قبل انفجارها بمحيط مسجد عماد راغب بـ6 أكتوبر تفكيك عبوة ناسفة ثانية قبل انفجارها بمحيط مسجد عماد راغب بـ6 أكتوبر
تمكن خبراء المفرقعات بالجيزة منذ قليل، من تفكيك العبوة الثانية التى عثر عليها خلال عمليات التمشيط بمحيط انفجار عبوة ناسفة أمام مسجد عماد راغب بمدينة 6 أكتوبر، والتى أسفر عن إصابة مجند بشظايا بالكتف وتم نقله إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج.

على جانب آخر رفعت قوات الأمن المتواجدة بموقع الحادث الكردون الأمنى الذى تم فرضه، وتم فتح حركة المرور أمام السيارات عقب انتهاء عمليات التمشيط.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>خبراء المفرقعات يمشطون مكان انفجار عبوة ناسفة قرب مسجد بـ6 أكتوبر
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>أمن الجيزة: إصابة شرطى فى انفجار قنبلة زرعها مجهولون بجوار مسجد عماد راغب

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