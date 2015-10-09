أخبار عاجلة

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الثلاثاء.. رئيس الحكومة يتفقد محطة مياه أكتوبر فى أولى جولاته الميدانية

Google+ Print
الثلاثاء.. رئيس الحكومة يتفقد محطة مياه أكتوبر فى أولى جولاته الميدانية الثلاثاء.. رئيس الحكومة يتفقد محطة مياه أكتوبر فى أولى جولاته الميدانية
أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار نهج عمل الجديدة بالبناء على ما سبق واقتحام المشاكل ووضع الحلول الجذرية لها، يبدأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اعتبارا من الأسبوع المقبل أولى جولاته التفقدية بزيارة محطة مياه أكتوبر الثلاثاء المقبل تمهيداً لافتتاحها خلال أيام للقضاء على مشكلة نقص المياه بمنطقة الجيزة وأكتوبر بشكل عام، وشارعى فيصل والهرم بصفة خاصة.

وأوضح مجلس الوزراء، أن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، سيعرض خطوات العمل المقررة لإنهاء المشكلة تماماً.

كما يعقد رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع عدة اجتماعات منها، اجتماعا لوضع الحلول الجذرية بشأن تشغيل ألف مصنع بحضور الوزراء المعنيين، كما يعقد اجتماعا هاماً بشأن مشروع تنمية واستصلاح 1.5 مليون فدان، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بوضع جدول زمنى لتنفيذ مراحل المشروع.

كما يعقد المهندس شريف إسماعيل، اجتماعا مع الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور وزيرى التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، ويختتم رئيس الوزراء نشاطه الأسبوعى بعقد اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة كافة المستجدات واتخاذ الإجراءات الخاصة حيالها، بالإضافة إلى عقد اجتماع نهاية الأسبوع للمجموعة الوزارية الاقتصادية.

- شريف إسماعيل يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»