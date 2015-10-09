الثلاثاء.. رئيس الحكومة يتفقد محطة مياه أكتوبر فى أولى جولاته الميدانية

أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار نهج عمل الحكومة الجديدة بالبناء على ما سبق واقتحام المشاكل ووضع الحلول الجذرية لها، يبدأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اعتبارا من الأسبوع المقبل أولى جولاته التفقدية بزيارة محطة مياه أكتوبر الثلاثاء المقبل تمهيداً لافتتاحها خلال أيام للقضاء على مشكلة نقص المياه بمنطقة الجيزة وأكتوبر بشكل عام، وشارعى فيصل والهرم بصفة خاصة.

وأوضح مجلس الوزراء، أن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، سيعرض خطوات العمل المقررة لإنهاء المشكلة تماماً.

كما يعقد رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع عدة اجتماعات منها، اجتماعا لوضع الحلول الجذرية بشأن تشغيل ألف مصنع بحضور الوزراء المعنيين، كما يعقد اجتماعا هاماً بشأن مشروع تنمية واستصلاح 1.5 مليون فدان، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بوضع جدول زمنى لتنفيذ مراحل المشروع.

كما يعقد المهندس شريف إسماعيل، اجتماعا مع الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور وزيرى التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، ويختتم رئيس الوزراء نشاطه الأسبوعى بعقد اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة كافة المستجدات واتخاذ الإجراءات الخاصة حيالها، بالإضافة إلى عقد اجتماع نهاية الأسبوع للمجموعة الوزارية الاقتصادية.

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