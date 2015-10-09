حبس ضابطى شرطة وثلاثة آخرين بتهمة الاتجار فى العملة بسوهاج (تحديث)

قرر المستشار عمرو مرتضى وكيل أول نيابة قسم ثان سوهاج حبس كل من "ج. ح" 25 عاما ضابط شرطة بمصلحة أمن الموانى، و"م. ع" 28 عاما ضابط شرطة مفصول من الخدمة، و"هـ. أ" موظف بكهرباء بسوهاج، و"م. ج" 37 عاما عامل من أسوان، و"أ. ع" 55 عاما موظف، ويقيم بقنا، 15 يوما على ذمة التحقيق لتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى فى محافظتى قنا وسوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مدير فرع الوجه القبلى لمباحث الأموال العامة بسوهاج بقيام خمسة أشخاص بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى فى محافظتى قنا وسوهاج.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العميد طارق عيسى رئيس الفرع والعقيد صلاح أبوسحلى وكيل الفرع وتم متابعة خط سير التشكيل وتم التوصل إلى صحة المعلومات ، وتبين أن التشكيل العصابى يتزعمه ج ح 25 عاما ضابط شرطة بمصلحة أمن الموانى وبصحبته م ع 28 عاما ضابط شرطة مفصول من الخدمة ويقيم محافظة الجيزة وه أ 38 عاما موظف بكهرباء سوهاج وم ج 37 عاما عامل ويقيم أسوان وأ ع 55 عاما موظف ويقيم قنا.

وتوصلت التحريات أن التشكيل يقوم بتغيير الدولارات الأمريكية بأقل من سعر السوق ، كما أنهم يقومون بوضع عملات فئة دولار واحد بدلا من العملات فئة المائة دولار وتم ضبطهم وبحوزتهم طبنجة وسبعة هواتف محمولة وسيارة و22 ألف دولار امريكى و25 ألف جنيه مصرى تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.