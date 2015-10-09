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بالصور.. ارتباك فى جوازات مطار القاهرة بسبب عطل فى أنظمة الحاسب الآلى

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بالصور.. ارتباك فى جوازات مطار القاهرة بسبب عطل فى أنظمة الحاسب الآلى بالصور.. ارتباك فى جوازات مطار القاهرة بسبب عطل فى أنظمة الحاسب الآلى
شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، ارتباكا شديدا وتكدسا بصالات الوصول بسبب عطل فى أجهزة الحاسب الآلى بجوزات المطار، بسبب الأنظمة الجديدة التى تم تطبيقها منذ فترة وجيزة دون التدريب الكافى واكتساب الخبرة .

واضطر ضباط الجوازات للكشف اليدوى على المسافرين والقادمين للبلاد، لحين إصلاح العطل الذى أصاب أجهزة الحاسب الآلى، مما ادى الى تكدس الركاب فى طوابير امام كاونترات الجوازات رغم المجهود الكبير الذى يبذلة رجال الجوزات فى انهاء الإجراءات.

ومن جانبه، قال اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار ان اجهزة الحاسب الالى الخاصة بالجوازات تعطلت لفترة وجيزة وانها تعمل الان، كما أنه يتواجد بين الركاب للاشراف على انهاء إجراءاتهم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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