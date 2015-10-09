لجنة انتخابات "الأطباء": نسبة التصويت فى المحافظات 10%

قال الدكتور رشوان شعبان رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، أن نسبة التصويت والمشاركة بالانتخابات بالمحافظات بلغت حتى الآن 10% فقط.

وأوضح شعبان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى من أدلوا بأصواتهم فى لجان النقابة الفرعية لنقابة أطباء القاهرة، بلغ ألف طبيب من إجمالى 59 ألف مقيدين بجداول النقابة.

ومن المقرر أن تنتهى اللجان من استقبال المشاركين بالتصويت فى الانتخابات فى الخامسة من مساء اليوم، على أن يتم إجراء عمليات الفرز بمقر اللجان نفسها، وإعلان النتائج فور الانتهاء منها.

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