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لجنة انتخابات "الأطباء": نسبة التصويت فى المحافظات 10%

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لجنة انتخابات "الأطباء": نسبة التصويت فى المحافظات 10% لجنة انتخابات "الأطباء": نسبة التصويت فى المحافظات 10%
قال الدكتور رشوان شعبان رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، أن نسبة التصويت والمشاركة بالانتخابات بالمحافظات بلغت حتى الآن 10% فقط.
>اليوم السابع -10 -2015

وأوضح شعبان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى من أدلوا بأصواتهم فى لجان النقابة الفرعية لنقابة أطباء القاهرة، بلغ ألف طبيب من إجمالى 59 ألف مقيدين بجداول النقابة.

ومن المقرر أن تنتهى اللجان من استقبال المشاركين بالتصويت فى الانتخابات فى الخامسة من مساء اليوم، على أن يتم إجراء عمليات الفرز بمقر اللجان نفسها، وإعلان النتائج فور الانتهاء منها.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

فى الساعات الأولى من انتخابات "الأطباء".. إقبال ضعيف من المصوتين و850 فقط يشاركون من 59 ألفا مقيدين بالقاهرة.. والمرشحون يتابعون عمليات الاقتراع.. ومرشحو "الصحة" يحشدون مؤيديهم لكسب الأصوات

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لجنة انتخابات "الأطباء": نسبة التصويت فى المحافظات 10%

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