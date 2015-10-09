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سقوط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة أثناء استخراج رخصة بـ"مرور فيصل"

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سقوط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة أثناء استخراج رخصة بـ"مرور فيصل" سقوط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة أثناء استخراج رخصة بـ"مرور فيصل"
ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل انتحل صفه ضابط أثناء تواجده داخل وحدة مرور فيصل لاستخراج رخصة قيادة وضبط داخل سيارته ملابس ميرى.

أفادت التحريات التي أجريت باشراف اللواء مجدي عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وحدة مرور فيصل اشتبهت في شخص أثناء استخراجه رخصة قيادة عندما أظهر كارنيه ضابط.

وباجراء الفحص والتحري تبين انه عاطل يدعي "ادهم . ع" عثر بحوزته علي كارنيه ضابط وصور شخصية له يرتدي الزي العسكري، وعثر داخل السيارة علي زى عسكرى، فتم إلقاء القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق .

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مصر 365