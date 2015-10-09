شرطة السياحة تضبط 80 قضية بينها 14 هاربًا من أحكام وقضيتا خمور مهربة

شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء أحمد شاهين، مساعد الوزير، حملة مكبرة على المنشآت السياحية ضبطت خلالها 80 قضية فى 24 ساعة تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير إدارة البحث الجنائى.

قاد العميد ناجح زكى، رئيس مباحث الفنادق، الحملة والتى أسفرت عن ضبط قضيتى تهرب جمركى على الخمور من فندقين من الفنادق الكبرى بالقاهرة والجيزة.

كما تمكنت قوة من وحدة مباحث الفنادق والتى ضمت المقدم أدهم عامر، والمقدم وائل طه، والرئد تامر الجيار، والرائد رؤوف مصطفى، والرائد إسلام منصور، والنقيب محمد فؤاد، والنقيب أحمد عثمان، والنقيب محمد العزازى، والنقيب محمد غازى، والنقيب محمد ممدوح، والنقيب عبد الحليم الفقى، رجال مباحث الفنادق، من ضبط 32 مخالفة اشتراطات أمنية بفنادق القاهرة والجيزة، و29 مخالفة عدم استخراج شهادات صحية، و14 شخصًا مطلوبين لصدور أحكام قضائيه ضدهم وأيضًا قضيتى حيازة وتعاطى مخدرات داخل الفنادق، وتم تنفيذ قرار غلق صادر لأحد الفنادق، وبالعرض على العميد يحيى مرزوق تم تحرير محاضر بتلك الوقائع وإحالتها للنيابة المختصة للتحقيق.

>