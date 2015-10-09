أخبار عاجلة

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شرطة السياحة تضبط 80 قضية بينها 14 هاربًا من أحكام وقضيتا خمور مهربة

Google+ Print
شرطة السياحة تضبط 80 قضية بينها 14 هاربًا من أحكام وقضيتا خمور مهربة شرطة السياحة تضبط 80 قضية بينها 14 هاربًا من أحكام وقضيتا خمور مهربة
شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء أحمد شاهين، مساعد الوزير، حملة مكبرة على المنشآت السياحية ضبطت خلالها 80 قضية فى 24 ساعة تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير إدارة البحث الجنائى.

قاد العميد ناجح زكى، رئيس مباحث الفنادق، الحملة والتى أسفرت عن ضبط قضيتى تهرب جمركى على الخمور من فندقين من الفنادق الكبرى بالقاهرة والجيزة.

كما تمكنت قوة من وحدة مباحث الفنادق والتى ضمت المقدم أدهم عامر، والمقدم وائل طه، والرئد تامر الجيار، والرائد رؤوف مصطفى، والرائد إسلام منصور، والنقيب محمد فؤاد، والنقيب أحمد عثمان، والنقيب محمد العزازى، والنقيب محمد غازى، والنقيب محمد ممدوح، والنقيب عبد الحليم الفقى، رجال مباحث الفنادق، من ضبط 32 مخالفة اشتراطات أمنية بفنادق القاهرة والجيزة، و29 مخالفة عدم استخراج شهادات صحية، و14 شخصًا مطلوبين لصدور أحكام قضائيه ضدهم وأيضًا قضيتى حيازة وتعاطى مخدرات داخل الفنادق، وتم تنفيذ قرار غلق صادر لأحد الفنادق، وبالعرض على العميد يحيى مرزوق تم تحرير محاضر بتلك الوقائع وإحالتها للنيابة المختصة للتحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365