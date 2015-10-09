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ضبط عاطل أثناء بيعه 90 تذكرة قطارات فى السوق السوداء بأسوان

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ضبط عاطل أثناء بيعه 90 تذكرة قطارات فى السوق السوداء بأسوان ضبط عاطل أثناء بيعه 90 تذكرة قطارات فى السوق السوداء بأسوان
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد أسوان، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل أثناء قيامه ببيع 90 تذكرة سفر فى السوق السوداء.

ووصلت معلومات للمقدم وليد بليغ، رئيس مباحث السكة الحديد بأسوان، والرائد محمود الهوارى، ضباط شرطة النقل والمواصلات، حول قيام مجموعة من الأشخاص ببيع تذاكر قطارات السكة الحديد فى السوق السوداء بمحطة قطار إدفو شمال أسوان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط "أحمد.ح.م" 30 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة إدفو، أثناء تواجده بمحطة إدفو، وبحيازته 90 تذكرة درجة ثانية مكيفة علي قطارات مختلفة، ومبلغ مالي 2405 جنيها.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للتذاكر بقصد بيعها بالسوق السوداء والتربح منها والمبلغ المالي حصيلة البيع، وبالكشف عن المتهم لم يستدل له على معلومات جنائية مسجلة.

وتحرر المحضر رقم 3/212 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد أسوان، وأرسل بالمتهم والمضبوطات لمركز شرطة إدفو لقيده وعرضه على النيابة.

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مصر 365