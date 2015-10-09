بلدية دبي تدخل في نظام شهادات عدم الممانعة بهيئة الطرق والمواصلات

أدخلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بعض التحسينات على نظامها الخاص بإصدار موافقات شهادات عدم الممانعة، والمشترك فيه مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، حيث انضمت إدارتا المشاريع والممتلكات في بلدية دبي لنظام شهادات عدم الممانعة في الهيئة، وذلك لمتابعة المعاملات المتعلقة بالبلدية، في خطوة تهدف إلى اختصار الإجراءات وتسهيلها على المقاولين والعملاء بشكل أفضل.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق: إن عدد الطلبات الإجمالية التي تم استلامها عبر النظام الإلكتروني حتى مطلع الشهر الماضي، بلغ 26 ألفا و667 معاملة تمت معالجتها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بطلبات شهادات عدم الممانعة عبر النظام الإلكتروني والتي تشمل بالإضافة إلى الجهات المعنية في هيئة الطرق والمواصلات كلا من بلدية دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، قطار الاتحاد وهيئة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.

وأضافت الهدف الرئيس من إطلاق هذه المبادرة المجانية هو رضا العملاء عبر إنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك الاستغناء عن الوثائق الورقية بشكل نهائي؛ كما أنها ستسهم في تحقيق رؤية حكومة دبي المتمثلة بتخفيض نسبة المراجعين لمراكز الخدمة قدر الإمكان.