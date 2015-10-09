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حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفل داخل دورة مياه مسجد فى الخانكة بالقليوبية

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حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفل داخل دورة مياه مسجد فى الخانكة بالقليوبية حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفل داخل دورة مياه مسجد فى الخانكة بالقليوبية
أمر على بيومى وكيل نيابة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، برئاسة المستشار جمال حتة رئيس النيابة، بحبس موظف بالمعاش 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه باستدراج طفل عمره 10 سنوات داخل دورة مياه مسجد بالخانكة وتعدى عليه جنسيا.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من الرائد حمادة عبد العزيز رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد تلقيه بلاغا من "إبراهيم م" 36 سنة عامل بقيام "أحمدى م ع" 61 سنة بالمعاش باستدراج ابنه "محمد" 10 سنوات تلميذ بالصف الرابع الابتدائى داخل إحدى دورات المياه بأحد مساجد القرية وتعدى عليه جنسياً.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 21404 جنح مركز الخانكة لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، وأمرت بعرض الطفل المجنى عليه على الطب الشرعى بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365