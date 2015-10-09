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الحماية المدنية تسيطر على حريق بجراج سيارات أسفل عقار سكنى فى الدقهلية

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الحماية المدنية تسيطر على حريق بجراج سيارات أسفل عقار سكنى فى الدقهلية الحماية المدنية تسيطر على حريق بجراج سيارات أسفل عقار سكنى فى الدقهلية
تمكنت قوات الدفاع المدنى، منذ قليل، من السيطرة على حريق داخل جراج أسفل عقار سكنى بمدينة بلقاس بالدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء أسامة شعبان، مدير إدارة الدفاع المدنى، بنشوب حريق أسفل عقار بحى الزينى بمدينة بلقاس.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمكن رجال المطافئ من السيطرة على النيران، وتبين أنه داخل أحد الجراجات أسفل العقار السكنى.

وأرجع التقرير المبدئى أنه نتيجة حدوث ماس كهربائى بإحدى السيارات بالجراج والذى امتد إلى جراكن البنزين الموجود داخل الجراج والسيارات والتكاتك وتم إخراج المركبات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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