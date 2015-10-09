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القبض على خادمة سودانية سرقت"لاب توب" و5 هواتف من شقة بمصر الجديدة

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القبض على خادمة سودانية سرقت"لاب توب" و5 هواتف من شقة بمصر الجديدة القبض على خادمة سودانية سرقت"لاب توب" و5 هواتف من شقة بمصر الجديدة
ضبط رجال مباحث الموسكى بائعين أثناء بيعهما "لاب توب" وعددا من الهواتف المحمولة، واعترفا بأنهما تسلماها من خادمة سودانية الجنسية، والتى بالقبض عليها اعترفت بأنها سرقتها من شقة تعمل بها فى الجديدة وسلمتها للمتهمين لبيعها واقتسام قيمتها معهما، وباستدعاء صاحب الشقة تعرف على المسروقات، وأفاد بأنه لم يكن اكتشف سرقتها.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الموسكى، بلاغا بعرض شخصين جهاز لاب توب "تابلت" و5 هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، فداهمتهما قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبطهما، وتبين أنهما "محمد ا س" 30 سنة بائع، ومقيم فى الزيتون، و"محمد س ع" بائع ومقيم فى البحيرة.

وبمناقشتهما اعترفا بتحصيلهما على المضبوطات من "ميان .ز .ا" وشهرتها "حياة - 24 سنة" سودانية الجنسية خادمة مقيمة دائرة قسم شرطة مصر الجديدة فداهمتها قوة وضبطتها، بإرشادهما ومناقشتها اعترفت بسرقة المضبوطات من مسكن مخدومها "محمد. ع" 59 سنة، مقيم فى حى مصر الجديدة بأسلوب المغافلة وتسليمها للمتهمين بقصد التصرف فيها بالبيع واقتسام قيمتها معهما.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وقرر بأنه لم يكن اكتشف واقعة السرقة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشة المتهمين لمعرفة ما ارتكبوه من جرائم أخرى.

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مصر 365

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