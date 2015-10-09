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إصابة 13 فى مشاجرة بسبب الجيرة فى الأرض الزراعية بين عائلتين فى البلينا

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إصابة 13 فى مشاجرة بسبب الجيرة فى الأرض الزراعية بين عائلتين فى البلينا إصابة 13 فى مشاجرة بسبب الجيرة فى الأرض الزراعية بين عائلتين فى البلينا
استقبل مستشفى البلينا المركزى 13 مصابا فى مشاجرة بين عائلتى علام والعزايزة بكدمات وسجحات وطلقات نارية بقرية الساحل قبلى دائرة المركز، بسبب خلافات ناجمة عن جوارهما فى الأرض الزراعية.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا باندلاع المشاجرة وسقوط مصابين.

بالانتقال تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعيمد منتصر عبدالمنعم رئيس فرع الأمن العام، وقادها العميد محمد على رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل الفرع والرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث المركز أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة فى الأرض الزراعية.

كما تبين أن الطرف أول "من عائلة آل علام " ضم كلا من "ب .ع .م"- 50 سنة عامل -و "م. ب .ع "- 22 عاما عامل - و "ب .ع .م "- 27 سنة عامل- و"ب .ع .ن" - 25 سنة عاملو" م. ع. ن" - 25 سنة عامل -و" ح. ع. ن" - 19 سنة عامل - جميعهم مصابون بجروح قطعية وكدمات وسحجات متفرقة.

والطرف الثانى للمشاجرة "من عائلة آل العزايزة" ضم كلا من "ع .ع .أ " - 25 سنة عامل- مصاباً بطلق نارى سطحى فى الناحية اليمنى من الصدر، و"و. م. ا" -44 سنة - و"ب .ع .م" - 25 سنة - و"ح .ع .ع" - 28 سنة عامل - و"م .ع .م" - 20 سنة عامل- و" ح. ع. م. ع" - 25 سنة عامل مصابين "بجروح وكدمات وسحجات متفرقة".

وبسؤال الطرفين تبادلا فى المستشفى الاتهامات بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، فتحرر المحضر رقم 5824 إدارى المركز لسنة 2015 والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365