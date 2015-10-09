أخبار عاجلة

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على "منجد" بعد شرائه أثاثا مسروقا من شقة سكنية بأسيوط

Google+ Print
القبض على "منجد" بعد شرائه أثاثا مسروقا من شقة سكنية بأسيوط القبض على "منجد" بعد شرائه أثاثا مسروقا من شقة سكنية بأسيوط
تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من إلقاء القبض على منجد وبحوزته مسروقات أحد الشقق السكنية بحى السادات بمدينة أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بورود بلاغ من "س. م. أ" سيدة بالمعاش، ومقيمة مساكن السادات بسرقة محتويات الشقة التى تقطنها، تم تشكيل فريق من ضباط المباحث لكشف غموض سرقة محتويات الشقة وضبط الجناة.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط "ح. ع. م" منجد ومقيم بالحى ذاته وبحوزته مسروقات عبارة عن (11) كرسى، و(2) طاولة، وكنبة و(4) أسرة، ودولاب و(2) كميدينو، وشوفنيرة و(2) أنبوبة بوتاجاز بالإضافة إلى محتويات سرقة مسكن السيدة.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه قام بشراء المضبوطات من "ع. ح. ع "نجل المبلغة"، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365