القبض على "منجد" بعد شرائه أثاثا مسروقا من شقة سكنية بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من إلقاء القبض على منجد وبحوزته مسروقات أحد الشقق السكنية بحى السادات بمدينة أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بورود بلاغ من "س. م. أ" سيدة بالمعاش، ومقيمة مساكن السادات بسرقة محتويات الشقة التى تقطنها، تم تشكيل فريق من ضباط المباحث لكشف غموض سرقة محتويات الشقة وضبط الجناة.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط "ح. ع. م" منجد ومقيم بالحى ذاته وبحوزته مسروقات عبارة عن (11) كرسى، و(2) طاولة، وكنبة و(4) أسرة، ودولاب و(2) كميدينو، وشوفنيرة و(2) أنبوبة بوتاجاز بالإضافة إلى محتويات سرقة مسكن السيدة.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه قام بشراء المضبوطات من "ع. ح. ع "نجل المبلغة"، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.