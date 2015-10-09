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حجز سائق خطف فتاة معاقة واغتصبها بمنزله فى الخانكة على ذمة التحريات

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حجز سائق خطف فتاة معاقة واغتصبها بمنزله فى الخانكة على ذمة التحريات حجز سائق خطف فتاة معاقة واغتصبها بمنزله فى الخانكة على ذمة التحريات
أمر حسن عبد المعطي وكيل أول نيابة الخانكة بالقليوبية برئاسة المستشار جمال حتة رئيس النيابة، بحجز سائق توك توك لحين وصول تحريات المباحث لاتهامه بخطف فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة لمنزله وتعدي عليها جنسيا.

تلقي اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد حمادة عبد العزيز رئيس مركز الخانكة يفيد تلقيه بلاغا من "ساره . ه " 15 سنة ( من ذوي الإحتياجات الخاصه )، أنها أثناء عودتها من مستشفى الخانكة استقلت توك توك قيادة "جلال م ا" 30 سنة عامل كارتة لتوصيلها لمحل إقامتها، إلا أنه قام باصطحابها عنوة لمسكنه وتعدى عليها جنسياً، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 10311 إدارى مركز الخانكه لسنة 2015، وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365