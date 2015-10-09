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أم تحررمحضر ضد مدرسة لإرغام إبنتها على درس خصوصي ببورسعيد

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أم تحررمحضر ضد مدرسة لإرغام إبنتها على درس خصوصي ببورسعيد أم تحررمحضر ضد مدرسة لإرغام إبنتها على درس خصوصي ببورسعيد

ارشيفية

قامت فاطمة السعيد، والدة الطفلة أسماء، طالبة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الفاتح الابتدائية، بمحافظة بورسعيد، بتحرير محضر ضد مدرسة مادة اللغة العربية، لارغام ابنتها للحصول على درس خصوصي وهددتها بالسقوط فى المادة فى حالة رفضها.

واتهمت الأم فى محضر الشرطة المدرسة باضطهاد ابنتها، ومعاملتها باسلوب متعنت ومتعسف، مما اضر بها نفسيًا وسط زملائها الطلاب، كما اتهمت الأم المدرسة بمحاولة الإعتداء عليها بوغزها بيدها بمنطقة الصدر أمام المدرسين داخل مكتب مديرة المدرسة.

 وقالت والدة الطالبة انها ترفض تهديد  المدرسة، ولن ترضخ لتهديدها ولن تسمح بابتزاز المدرسة لابنتها  و”هاخذ حقى بالقانون ومش هقبل  الترضية”، بعد أن قامت مديرة المدرسة بنقل الطالبة لفصل آخر لفصل النزاع.

وذكرت أم الطالبة أن ابنتها من أوائل الطلبة المتفوقين، وتحصل على درجات عالية فى نتائج الامتحانات.

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