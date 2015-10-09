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تقرير - نيجريدو وكاوت مرشحين للانضمام لبرشلونة

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تقرير - نيجريدو وكاوت مرشحين للانضمام لبرشلونة تقرير - نيجريدو وكاوت مرشحين للانضمام لبرشلونة

ذكرت صحيفة (سبورت) الإسبانية أن نادي برشلونة يسعى لتدعيم صفوفه يناير المقبل بالتعاقد مع لاعبين ذوي خبرة بقمية مادية ليست عالية.

وقالت الصحيفة إن النادي يضع ضمن حساباته الرباعي ألفارو نيجريدو مهاجم فالنسيا الإسباني وسيرجيو جارسيا لاعب الريان القطري وجوناثان سوريانو لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي وديرك كاوت لاعب فينورد الهولندي.

وأشارت الصحيفة أن برشلونة وضع هؤلاء اللاعبين في قائمة المرشحين للانضمام له نظرا لخبرتهم وتجربة الثلاثي الأول منهم السابقة في الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن بطل أوروبا يسعى لانتداب لاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة وقيمتهم المادية ليست مرتفعة مقارنة بلاعبين أخرين.

وقالت الصحيفة إن برشلونة بدأ من الآن التخطيط لسوق انتقالات اللاعبين المقبلة التي سيحق له فيها ضم عناصر جديدة بعد عقوبة الاتحاد الدولي بمنعه من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين بدءا من يناير 2015.

وذكرت الصحيفة أن العديد من الوكلاء يعرضون الآن على برشلونة بعض اللاعبين للانضمام له مثل بافيتيمبي جوميس مهاجم سوانزي سيتي وجيرمان ديفو مهاجم سندرلاند ولوكاس باريوس لاعب بالميراس البرازيلي وباولو جويريرو لاعب فلامينجو البرازيلي.

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