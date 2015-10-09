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كلوب: لا أريد رونالدو وميسي في فريقي.. وهذه رسالتي لجمهور ليفربول

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كلوب: لا أريد رونالدو وميسي في فريقي.. وهذه رسالتي لجمهور ليفربول كلوب: لا أريد رونالدو وميسي في فريقي.. وهذه رسالتي لجمهور ليفربول

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول الجديد إنه لا يريد أن يتضمن فريقه أسماء رنانة مثل النجمين العالميين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وتولى كلوب - الذي توج بالدوري الألماني مرتين مع بروسيا دورتموند - تدريب ليفربول خلفا للمدرب المقال بسبب سوء النتائج برندان رودرجز.

ووجه كلوب رسالة لجمهور ليفربول بعد إعلان النادي رسميا التعاقد معه.

وقال كلوب لقناة ليفربول:"الآن سنبدأ العمل. أنا لست رجلا حالما. لا أريد كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي وكل هؤلاء اللاعبين في فريق واحد".

وأضاف "أريد اللاعبين الموجودين. قراري كان بسببهم. لنبدأ العمل الآن".

وأردف "لا أريد من النادي أن ينفق أموالا لا يمتلكها. لا أريد الاحتفاظ بلاعب لا يرغب في البقاء مع الفريق".

وتحدث كلوب إلى الجمهور قائلا:"علينا أن نؤمن من الآن بالمستقبل بدلا من أن نكون شكاكين".

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فيديو اليوم السابع