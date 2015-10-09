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دييجو كوستا يكشف عن سبب تدهور مستواه هذا الموسم

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دييجو كوستا يكشف عن سبب تدهور مستواه هذا الموسم دييجو كوستا يكشف عن سبب تدهور مستواه هذا الموسم

كشف الإسباني دييجو كوستا مهاجم تشيلسي الإنجليزي عن السر وراء تدهور مستواه هذا الموسم والذي لم يسجل خلاله سوى هدفين فقط.

تشيلسي حامل اللقب حقق الانطلاقة الأسوأ له في الدوري الإنجليزي منذ 47 عاما إذ يحتل الفريق المركز السادس عشر بعد تسع جولات من انطلاق البريمر ليج.

أيضا دييجو كوستا هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي يمر بحالة ليست جيدة على الإطلاق بعد أن سجل هدفا واحد في البطولة كما استبعد من قائمة منتخب بلاده بعد انتقادات من المدير الفني ديل بوسكي لتصرفاته.

وقال دييجو كوستا "نحن نعلم أننا لسنا في الحالة التي ينبغي أن نكون عليها في بداية الموسم، لا يمكن أن نلوم سوى اللاعبين لأننا عدنا من الإجازة نعتقد أننا نستطيع أن نواصل ما كنا عليه ثم أدركنا أننا في وضع سيء".

وأضاف "سأكون أمينا ربما منذ 5 أو 6 أسابيع لم أكن في كامل لياقتي البدنية.. تعرضت للإصابة في نهاية الموسم الماضي ثم ذهبت للإجازة ولم ألتزم بالحمية الغذائية الخاصة بي".

وتابع "عندما عدت لم أكن في الشكل الذي ينبغي أن أكون عليه فكان وزني زائدا وهذا أثر علي، يمكنني أن أصبح أنانيا وألوم المدرب لكنني لن أفعل ذلك".

"أنا مسؤول 100% وكذلك باقي اللاعبين.. لا يمكننا الآن سوى التدرب بقوة من أجل العودة للمستوى الذي كنا عليه في الموسم الماضي".

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