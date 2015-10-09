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مأساة «إيلان» تتكرر.. وفاة «طفل»على مركب للاجئين بين تركيا واليونان

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مأساة «إيلان» تتكرر.. وفاة «طفل»على مركب للاجئين بين تركيا واليونان مأساة «إيلان» تتكرر.. وفاة «طفل»على مركب للاجئين بين تركيا واليونان

الطفل الغريق إيلان الكردي

أعلنت وزارة البحرية التجارية اليونانية، وفاة طفل عمره عاما واحدا، كان يستقل “مركب” خلال عبوره من السواحل التركية إلى جزيرة ليسبوس اليونانية شرق إيجة، حيث يواصل آلاف المهاجرين تدفقهم للوصول إلى أوروبا.

وأوضحت الوزارة، أن الطفل و55 شخصا آخرين، قالوا إنهم سوريون، كانوا على متن زورق مطاطي غرق بالقرب من السواحل الشمالية للجزيرة، وعثرت دورية لشرطة المرفأ على الطفل وهو غائبا عن الوعي، بعدما وصلت لإنقاذ المجموعة، ولم تنجح في إنعاشه.

وأكد مستوصف بلدة كالوني وفاته، بينما لم تعط الوزارة أي معلومات عن والديه.

وقالت وزارة البحرية التجارية اليونانية، إن خفر السواحل تدخلوا مرتين ليلا في المنطقة نفسها، لانتشال مجموعة من 48 إلى 70 مهاجرا، على مراكب تتسرب المياه إليها.

ووصل بين مساء أمس وصباح اليوم، نحو 2000 مهاجر إلى سواحل ليسبوس، التي تفصلها مسافة قصيرة عن تركيا، وأصبحت نقطة الوصول الرئيسية إلى أوروبا، في أزمة الهجرة الحالية، بينما وصل نحو 800 شخص ليلا على متن زوارق هشة قدمها المهربون.

من جهة أخرى، قالت وزارة البحرية، إن مركبا يقل نحو 200 مهاجر، جنح صباح اليوم إلى ليروس جنوب بحر إيجة الشرقي، وعملت الشرطة صباحا على نقل كل الركاب إلى البر.

أ ف ب

 

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