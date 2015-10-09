8 أسباب تجعلنا نشعر بالجوع الشديد.. أهمها قلة النوم وعدم شرب المياه

كشف تقرير طبى نشر بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أبرز الأسباب والعوامل التى تساهم فى تحفيز الشعور بمستويات عالية من الجوع بشكل مستمر، والذى يتسبب فى الإفراط فى تناول الطعام، وبالتالى يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بفرط الوزن والسمنة، وترتفع فرص إصابته بمرض السكر، أحد أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب ما يقرب من 350 مليون شخص على مستوى العالم.

1.عدم الحصول على القدر الكافى من النوم ولو خلال ليلة واحدة وذلك يساهم فى زيادة السعرات الحرارية التى يحصل عليها الإنسان بمقدار 248 كالورى فى اليوم التالى، وخاصة أن الإنسان يشعر بالإعياء ويحتاج إلى تناول كميات أكبر من الطعام، فقلة النوم لفترات طويلة والسهر خلال الليل يحد من معدلات حرق السعرات الحرارية بالجسم.

2. كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات فى اليوم ترتفع فرص إصابتهم بالسمنة بنسبة 50% مقارنة بالأشخاص الذين ينامون أقل من 8 ساعات.

3.تناول قدر كبير من الكربوهيدرات والنشويات مثل البيتزا والكيك والعصائر خلال وجبة العشاء يساهم فى تحفيز إفراز المزيد من هرمونات الجوع، وبالتالى تناول المزيد من الطعام.

4.تناول الخمور يساهم فى الحد من إفراز هرمون الليبتين بنسبة 30%، وهو المسئول عن الشعور بالشبع.

5.عدم تناول القدر الكافى من المياه يجعل الإنسان يشعر بقدر أكبر من الجوع.

6.مطالعة الإعلانات الخاصة بالمقبلات والأطعمة السريعة يزيد من الجوع ويحفز شهية الإنسان تجاه تناول المزيد منها .

7.خلال فترة الطمث تشعر السيدات بالمزيد من الجوع، وتقل قدرتها على مقاومة الأطعمة اللذيذة.

8.تناول الطعام بشكل سريع وعدم مضغه جيداً يبطئ الشعور بالشبع، ويستمر الشعور بالجوع لفترة أطول، فيفرط الإنسان فى الأكل، وخاصة أن الإشارات الكيميائية التى ترسلها المعدة للمخ تتأخر، ولذا ينصح التقرير بتناول الطعام ببطء.

9.وجود خيارات غذائية عديدة على مائدة الطعام، يجعل الإنسان لا إراديًا يتناول قدرًا أكبر من الطعام، لأنه يريد الاستمتاع بمذاق جميع أنواع الأطعمة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Obesity" ودورية "Alcohol And Alcoholism"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن من شهر أكتوبر الجارى.