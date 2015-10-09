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للأمهات الجدد.. تعرفى على تغيرات البراز عند حديثى الولادة وعلامات الخطر

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للأمهات الجدد.. تعرفى على تغيرات البراز عند حديثى الولادة وعلامات الخطر للأمهات الجدد.. تعرفى على تغيرات البراز عند حديثى الولادة وعلامات الخطر
تطور النمو عند حديثى الولادة، وكذا العمليات الحيوية التى تقوم بها أجسادهم من أهم الأشياء التى تشغل بال الوالدين.

عن هذا الأمر أرسلت قارئة تقول إن طفلها عمره ثلاثة أيام ولون البراز لديه شديد السواد وتسأل عن سبب هذا العرض وهل هو أمر طبيعى أم يشير إلى إصابته بأمراض خطيرة؟

يجيب عن سؤالها الدكتور طلعت حسن سالم، أستاذ طب الأطفال، موضحا أن طبيعة البراز لدى حديثى الولادة تتطور وتختلف مع الوقت ومنذ لحظة ولادتهم.

يوضح طلعت أن البراز فى الأيام الأولى لولادة الطفل يكون عبارة عن الإفرازات المعوية المتكونة بمعدته خلال فترة الحمل، ويعرف باسم "العقى"، ويتميز هذا النوع من البراز بلونه الغامق، وطبيعته السائلة ويستمر لحوالى ثلاثة إلى خمسة أيام بعد الولادة.

أما من اليوم الرابع يبدأ البراز بتغيير لونه إلى الأصفر، نتيجة لتدفق اللبن والذى يبدأ من اليوم الثالث بعد الولادة. ومن علامات الخطر التى ينبه لها د.طلعت فى عملية التبرز لدى حديثى الولادة، هى تأخرها لأكثر من ثلاثة أيام بعد ولادة الطفل، وهو الأمر الذى يتطلب استشارة الطبيب المختص بصورة سريعة.

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مصر 365