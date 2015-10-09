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نيابة سوهاج تقرر حبس عاطل 4 أيام لاتجاره فى الأفيون

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نيابة سوهاج تقرر حبس عاطل 4 أيام لاتجاره فى الأفيون نيابة سوهاج تقرر حبس عاطل 4 أيام لاتجاره فى الأفيون
أمر إسلام نور الدين وكيل أول نيابة قسم أول سوهاج وسكرتارية جمال محمد على ، بحبس المتهم محمد – ع – ر عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الأفيون بدائرة القسم، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 10 لفافات من الأفيون كانت معدة للبيع، بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام ومصادرة المضبوطات.

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مصر 365