ضبط المتهمين باختطاف قبطى وطلب فدية مالية من أهله بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث مطاى القبض على متهمين باختطاف قبطى وطلب فدية مالية، تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بورود بلاغ من المواطن جرجس ص ف بتعرضه للخطف على يد مسلحين وقيامهم بمساومة أهله على دفع فدية مالية 300 ألف جنيه وربع كيلو ذهب تم دفعها مقابل إطلاق سراحه.

وعلى الفور تشكل فريق بحث جنائى تحت إشراف العقيد أشرف عبد المالك رئيس فرع البحث الجنائى شمال وبقيادة الرائد محمد نادى رئيس مباحث مركز مطاى ومعاونى الوحدة النقباء محمود الضبع ومحمد نافع وأحمد الزعفرانى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وهم (سيد جبريل سيد 22 سنة مقيم اشروبة - رمضان م 27 سنة مقيم القيس سبق اتهامه فى 24 قضية وبمناقشتهما اعترفا على مشاركة 3 آخرين معهم – أحمد ا –حمادة م – فريج م ر).

تم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة وتعرف عليها المتهم واسترداد المبلغ المدفوع، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3910 إدارى مركز مطاى.