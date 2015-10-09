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حبس صياد 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة كيلو هيروين فى البدرشين

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حبس صياد 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة كيلو هيروين فى البدرشين حبس صياد 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة كيلو هيروين فى البدرشين
أمرت نيابة البدرشين بحبس صياد 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة كيلو هيروين، ووجهت له النيابة تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، واعترف المتهم عقب القبض عليه بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه.

كانت معلومات وردت لضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد باتجار صياد يدعى "هانى . ح" بالمواد المخدرة واستعداده لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين على عملائه.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن المقدم عمرو عبد العزيز والنقيبان طاهر صالح وأحمد فايز من ضبط المتهم وبحوزته كيلو هيروين وهاتفين محمول ومبلغ 600 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها فتم إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365