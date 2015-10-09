ضبط 1868هاربا من أحكام وتحصيل 18 ألف جنيه غرامات فى حملة بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، حملة أمنية بمدن وقرى المحافظة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، قاد الحملة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق من العميد وائل الصيرفي رئيس قسم تنفيذ الاحكام بمديرية امن الغربية والنقيب محمد النجار وكيل قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط 1868هاربا من أحكام، منهم ضبط 1091محكوم عليه في جنح الحبس الجزئي والمستأنف و744محكوم عليه في غرامات، و25محكوم عليه في مخالفات، و8محكوم عليه في جناية ،كما تم تحصيل 18951 جنيه قيمة غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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