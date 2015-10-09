حبس المتهم بالشروع فى سرقة سيارة المحامى العام لنيابات جنوب بنها

أمر المستشار مصطفي المتناوي، رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بحبس عاطل أربعة أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع في سرقة محتويات سيارة المحامى العام لنيابات جنوب بنها أثناء توقفها أمام مبنى محكمة شبرا الخيمة.

تلقي اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القيوبية، إخطارا من الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة، وتبين للعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا أن الخدمة المعينة لتأمين باب محكمة شبرا الخيمة الخلفى شهدت محاولة شخص كسر زجاج الباب الخلفى لسيارة متوقفة خارج المحكمة، والخاصة بالمستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها بقصد سرقتها.

وانتقل رئيس المباحث والنقيب محمد رفعت أبوسريع معاون المباحث وتم ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "أحمد. م. س" عاطل السابق اتهامه فى 5 قضايا "سرقة متنوعة وسرقة متجر وسلاح بدون ترخيص ونشل" آخرها القضية رقم 7860 جنح قسم الزاوية الحمراء أمن القاهرة لسنة 2015 "سرقة متجر"،

> وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة ما بداخل السيارة، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 21429 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015 وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهم تهمة الشروع في السرقة.