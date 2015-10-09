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السيطرة على حريق هائل التهم "مخزن للجلود" بالجمالية دون إصابات

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السيطرة على حريق هائل التهم "مخزن للجلود" بالجمالية دون إصابات السيطرة على حريق هائل التهم "مخزن للجلود" بالجمالية دون إصابات
نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، بقيادة اللواء جمال حلاوة مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، فى السيطرة على حريق هائل فى مخزن للجلود بمنطقة الجمالية، ومنع امتداده لباقى المخازن المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات .

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا بوقوع حريق فى عقار سكنى بشارع الشعرانى بالجمالية، وعلى الفور انتقل اللواء جمال حلاوة مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وبصحبته 8 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين فور وصول القوات أن الحريق اندلع فى مخزن للجلود بالطابق الأرضى للعقار على مساحة 360 مترًا.

وعلى الفور تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع ثمة إصابات، ومنع امتداد النيران لباقى المخازن المجاورة، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.

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مصر 365