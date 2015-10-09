تاجر فاكهة يفتح النار على أبناء شقيقه أثناء بيع قطعة أرض بدار السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تاجر فاكهة، لقيامه بإطلاق النار على أبناء شقيقه أثناء قيامهم ببيع قطعة أرض بمنطقة جزيرة دار السلام، بسبب وجود خلافات بينهم على قطعة الأرض، وهو ما أسفر عن إصابة خفير بأعيرة خرطوش، وتم ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة لتولى التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من مستشفى مبرة المعادى، بوصول "صبرى ع أ" 52 سنة، خفير ومقيم دائرة القسم مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام كل من "صالح ى م" 44 سنة، تاجر فاكهة، ومقيم دائرة قسم شرطة البساتين، وشقيقه "أحمد" 30 سنة، محاسب، ببيع قطعة أرض كائنة بمنطقة جزيرة دار السلام إلى "رمضان ع ا" 53 سنة، مقاول، قام عمهما "أحمد م ا" 65 سنة، تاجر فاكهة، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى بندقية خرطوش كانت بحوزته نتج عنه إصابة المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وبتفتيش مسكنة عثر بداخله على طبنجة ماركة براوننج عيار9 مم و40 طلقة مرخصة له من قسم شرطة مصر الجديدة، ومنتهية الترخيص بتاريخ 31/12/1998م، وبندقية خرطوش ماركة وين سيستر عيار 16 مم غير مبلغ بسرقته، و16 طلقة من ذات العيار و60 قرصًا مخدرًا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع والأقراص المخدرة بقصد التعاطى، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم – وتولت النيابة العامة التحقيق.