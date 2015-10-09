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ميدو ساخرا: التجديد للاعبي الإسماعيلي سبب عدم تفكير الأهلي في جوزيه

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ميدو ساخرا: التجديد للاعبي الإسماعيلي سبب عدم تفكير الأهلي في جوزيه ميدو ساخرا: التجديد للاعبي الإسماعيلي سبب عدم تفكير الأهلي في جوزيه

سخر أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي من عدم تعيين البرتغالي مانويل جوزيه مدربا للأهلي مشيرا إلى أن التجديد للاعبي الدراويش هو السبب في ذلك.

وكتب ميدو تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها " سمعت أن السبب الرئيسي في عدم التفكير في مانويل جوزيه هو تجديدنا لأفضل لاعبينا لخمس سنوات واستحالة رحيلهم عن الإسماعيلي".

وضم الأهلي خلال السنوات الأخيرة أكثر من لاعب سبق له اللعب بقميص الإسماعيلي كانوا ضمن الجيل الذهبي للمارد الأحمر مثل محمد بركات وإسلام الشاطر وعماد النحاس وسيد معوض وأحمد فتحي وغيرهم.

وكان محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي قد أكد خروج مانويل جوزيه من حسابات الأهلي للمدير الفني الأجنبي الجديد.

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