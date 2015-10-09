تريزيجيه يؤجل سفره بسبب مشكلة في التجنيد.. وأندرلخت يحذره

فوجيء محمود تريزيجيه لاعب أندرلخت البلجيكي بسلطات مطار القاهرة تمنعه من استقلال الطائرة عائدا لبلجيكا بسبب مشكلة في موقفه التجنيدي.

وعاد تريزيجيه إلى القاهرة بعدما أصيب في كتفه خلال معسكر منتخب مصر في الإمارات وأيضا بسبب مرض والدته.

ومنعت سلطات المطار اللاعب من مغادرة القاهرة بسبب عدم وضوح موقفه التجنيدي واضطر شقيقه للسفر إلى بلجيكا ليوضح للنادي لماذا لم يعد حتى الآن.

وسيضطر لاعب الأهلي السابق لاستخراج شهادة قيد من الكلية التابع لها كي يتسنى له الحصول على إذن بالسفر.

وحذر نادي أندرلخت اللاعب من الخضوع لأي علاج خلال تواجده في مصر سواء في الأهلي أو مع طبيب تابع لمنتخب مصر.

ويستعد أندرلخت لعلاج اللاعب فور عودته إلى بلجيكا.