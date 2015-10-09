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إيفونا: أعرف أن الخسارة ليست في قاموس الأهلي.. وسأقاتل من أجله

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إيفونا: أعرف أن الخسارة ليست في قاموس الأهلي.. وسأقاتل من أجله إيفونا: أعرف أن الخسارة ليست في قاموس الأهلي.. وسأقاتل من أجله

أكد الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي أنه يعلم جيدا بأن الخسارة ليست في قاموس الفريق مشيرا إلى أنه سيسعى دائما للقتال من أجله.

وسجل إيفونا هدفين للأهلي أمام أورلاندو بايرتس قبل أن يقلب الأخير النتيجة لـ4-3 ويصعد لنهائي الكونفدرالية لتتم إقالة فتحي مبروك المدير الفني للشياطين الحمر.

ونشر إيفونا صورة على حسابه الشخصي على إنستجرام وكتب تعليقا عليها "أول شيء أخبرني به هيثم عرابي عن الأهلي بأن الخسارة ليست في قاموسه ولا قاموس الجماهير".

وأضاف "ولكن إن حدث هذا الأمر يجب أن تعطي كل شيء للفريق وهم سيقدرون ذلك وهذا ما حدث بعد المباراة الماضية".

وتابع "أنا في حالة جيدة هنا مع زملائي الرائعين في الفريق وأيضا جماهيرنا الرائعة.. شكرا مجددا على مساندتكم وسأقاتل دائما من أجل قميص النادي بالطبع مع زملائي".

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