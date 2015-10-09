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سقوط 4 شهداء ونحو 22 مصابا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

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سقوط 4 شهداء ونحو 22 مصابا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة سقوط 4 شهداء ونحو 22 مصابا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

استشهد أربعة شبان فلسطينيين وأصيب نحو 22 آخرين بجروح في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع “ناحل عوز” العسكري شرق مدينة غزة وشرق خان يونس جنوب القطاع .

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة اليوم /الجمعة/ – أن الشابين أحمد الهرباوي (18 عاما) من مخيم النصيرات (وسط القطاع) ، وشادي دولة (20 عاما) من سكان غزة استشهدا إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه عشرات الشبان الذين تظاهروا قرب السياج الأمني الفاصل شرق حي الشجاعية الواقع شرق مدينة غزة .

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر طبية أن الشاب عبد الرحمن الوحيدي (20 عاما) استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال في نفس المنطقة ، فيما أعلنت المصادر الطبية في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس استشهاد الفتى محمد الرقب (15 عاما) متأثرا بإصابته بعيار ناري في الرقبة أطلقه جنود الاحتلال على مسيرة قرب الشريط الحدودي شرق خان يونس .

وكان عشرات الشبان الفلسطينيين توجهوا عقب صلاة الجمعة إلى محيط موقع “ناحل عوز” وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات منددة بجرائم الاحتلال ، لتبادرهم قوات الاحتلال بإطلاق النار المباشر ، فيما رشقها الشبان بالحجارة.

كما توجه مجموعة من الشبان إلى السياج الأمني الفاصل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة ، وأشعلوا إطارات السيارات ورددوا هتافات منددة باعتداءات قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس .

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان ما أدى إلى إصابة اثنين منهم ، أحدهما أصيب بعيار ناري في الرقبة ، ووصفت حالته بالخطيرة ، قبل أن يجري الإعلان عن استشهاده.

أ ش أ

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