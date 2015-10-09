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دييجو كوستا يكشف عن سبب تدهور مستواه هذا الموسم

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واصل محمد صلاح لاعب روما ومنتخب هوايته في إهداء زملاؤه قميص فريق العاصمة الإيطالية الذي انتقل له أغسطس الماضي.

ونشر لاعب المقاولون العرب السابق صورة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك تجمعه بالثنائي أحمد حسن مكي ومؤمن زكريا الذي يرتدي قميص روما.

وكان صلاح قد نشر من قبل صورة تجمعه بأحمد الشناوي وعمر جابر وعمرو جمال وحسين السيد "مارسيلو" وهم يرتدون قميص روما بعد فوز الفراعنة الساحق خارج ملعبهم على تشاد بخمسة أهداف مقابل هدف في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ولم يحسم منتخب مصر بعد مصير مواجهة زامبيا الودية الأحد المقبل في الإمارات بعد إلغاء لقاء السنغال الذي حضر بالفريق الأوليمبي وليس الأول.

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