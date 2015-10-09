أطباء الأقصر يتوافدون على مقر نقابتهم للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي

توافد عشرات الأطباء بمحافظة الأقصر على مقر النقابة الفرعية، منذ التاسعة من صباح اليوم الجمعة للمشاركة في أعمال التصويت بانتخابات التجديد النصفى.

وأكد المستشار تامر عرفة رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات، أن نظام التصويت قد تم تغييره منذ أمس، بحيث أصبحت بالإشارة أمام اسم المرشح والتأشير فقط، وليس كتابة الأسماء وإلا فيعرض الصوت للبطلان.

ويتنافس علي مقعد نقيب أطباء الأقصر كلا من النقيب الحالي الدكتور أحمد حمزة إستشارى أمراض النساء والتوليد بمستشفي الأقصر العام والدكتور عبدالحكيم أبوالقاسم سليم استشاري العظام بمستشفى إسنا والأقصر الدولي.

و يتنافس على مقعدي تحت السن 5 أطباء هم الدكتور إبراهيم حسن، الدكتور أمين منتصر، الدكتور جورج عبدالله، الدكتور رمضان الماكن، دكتور ضياء فياض والدكتورة مى بهجت.

> بينما يافس على مقعد عضو النقابة العامة تحت السن الدكتور أحمد أبوالقاسم أبوالمجد ممثلا لمحافظة الأقصر.

> وكان قد حصل على مقعدي عضوية النقابة الفرعية بالأقصر فوق السن كلا من هاني وهيب وعبد العظيم القاضي بالتزكية لعدم خوض مرشحين آخرين على هذا المقعدين.