بالصور.. ختام الملتقى الإعلامي الأول بجامعة جنوب الوادي

اختتمت فعاليات الملتقى الإعلامي الأول لكليات وأقسام ومعاهد الإعلام المصرية الذي نظمته جامعة جنوب الوادي الجاري تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.

> ووجه الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر لوفود الجامعات والمعاهد المشاركة مشيدًا بنجاح النسخة الأولى من هذا الملتقى معلنًا أقامته سنويًا في رحاب جامعة جنوب الوادي كما أكد على ضرورة التنشئة السليمة لطلاب الإعلام بمختلف الجامعات والمعاهد المصرية بتدريس مقرر للتربية الإعلامية ضمن مقرراتهم الدراسية كما وجه نائب رئيس الجامعة شكر خاص لكبار الإعلاميين والفنانين الذي حرصوا على حضور هذا الملتقى منذ انطلاقه حتى الحفل الختامي موجهين رسالتهم بضرورة التواصل مع الجيل الجديد مستقبل مصر في هذا المجال.

> وأعرب الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي عن سعادته للنجاح الكبير الذي شهده الملتقى الإعلامي الأول بالجامعة واعتماد وزارة التعليم العالي أقامته سنويًا بجامعة جنوب الوادي، وأعلن الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات التي شهدها الملتقى حيث فاز معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال بالمركز الأول في مسابقة البرامج الاذاعية والتليفزيونية التي حصل بها قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا على المركز الثاني وفي المركز الثالث قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة طنطا.

> وفي مسابقة الأفلام التسجيلية فاز المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بالسادس من أكتوبر بالمركز الأول وكلية الإعلام جامعة القاهرة بالمركز الثاني وفي المركز الثالث قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط.. وحصل قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ على المركز الأول في مسابقة حملات العلاقات العامة وحصل بالمسابقة ذاتها قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج على المركز الثاني وفي المركز الثالث كلية الإعلام جامعة بني سويف.

> وبمسابقة المطبوعات الصحفية (الجرائد) حصلت كلية الإعلام جامعة القاهرة بالمركز الأول فيما جاءت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي بالمركز الثاني وبالمركز الثالث كلية الإعلام جامعة فاروس.. وفي مسابقة المطبوعات الصحفية (المجلات) فاز قسم علوم الاتصال بكلية الآداب جامعة عين شمس بالمركز الأول والمعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بالسادس من أكتوبر بالمركز الثاني وقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط بالمركز الثالث.. وحصل المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بالسادس من أكتوبر على المركز الأول بمسابقة الصور الفوتوغرافية والرقمية وكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي بالمركز الثاني وكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية بالمركز الثالث

> حيث تم توزيع درع الملتقى إلى جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين والدكتور إبراهيم البهي نائب رئيس تحرير الأهرام والدكتور سيد رشاد مدير تحرير الأهرام العربي والدكتور محمد سعيد محفوظ المذيع بقناة سي بي سي وأحمد الهندي مدير التصوير بقناة ام بي سي.