أخبار عاجلة

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. ختام الملتقى الإعلامي الأول بجامعة جنوب الوادي

Google+ Print
بالصور.. ختام الملتقى الإعلامي الأول بجامعة جنوب الوادي بالصور.. ختام الملتقى الإعلامي الأول بجامعة جنوب الوادي

9 أكتوبر 2015 | 3:16 مساءً

اختتمت فعاليات الملتقى الإعلامي الأول لكليات وأقسام ومعاهد الإعلام المصرية الذي نظمته جامعة جنوب الوادي الجاري تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.
> ووجه الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر لوفود الجامعات والمعاهد المشاركة مشيدًا بنجاح النسخة الأولى من هذا الملتقى معلنًا أقامته سنويًا في رحاب جامعة جنوب الوادي كما أكد على ضرورة التنشئة السليمة لطلاب الإعلام بمختلف الجامعات والمعاهد المصرية بتدريس مقرر للتربية الإعلامية ضمن مقرراتهم الدراسية كما وجه نائب رئيس الجامعة شكر خاص لكبار الإعلاميين والفنانين الذي حرصوا على حضور هذا الملتقى منذ انطلاقه حتى الحفل الختامي موجهين رسالتهم بضرورة التواصل مع الجيل الجديد مستقبل في هذا المجال.
> وأعرب الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي عن سعادته للنجاح الكبير الذي شهده الملتقى الإعلامي الأول بالجامعة واعتماد وزارة التعليم العالي أقامته سنويًا بجامعة جنوب الوادي، وأعلن الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات التي شهدها الملتقى حيث فاز معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال بالمركز الأول في مسابقة البرامج الاذاعية والتليفزيونية التي حصل بها قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا على المركز الثاني وفي المركز الثالث قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة طنطا.
> وفي مسابقة الأفلام التسجيلية فاز المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بالسادس من أكتوبر بالمركز الأول وكلية الإعلام جامعة القاهرة بالمركز الثاني وفي المركز الثالث قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط.. وحصل قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ على المركز الأول في مسابقة حملات العلاقات العامة وحصل بالمسابقة ذاتها قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج على المركز الثاني وفي المركز الثالث كلية الإعلام جامعة بني سويف.
> وبمسابقة المطبوعات الصحفية (الجرائد) حصلت كلية الإعلام جامعة القاهرة بالمركز الأول فيما جاءت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي بالمركز الثاني وبالمركز الثالث كلية الإعلام جامعة فاروس.. وفي مسابقة المطبوعات الصحفية (المجلات) فاز قسم علوم الاتصال بكلية الآداب جامعة عين شمس بالمركز الأول والمعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بالسادس من أكتوبر بالمركز الثاني وقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط بالمركز الثالث.. وحصل المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بالسادس من أكتوبر على المركز الأول بمسابقة الصور الفوتوغرافية والرقمية وكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي بالمركز الثاني وكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية بالمركز الثالث
> حيث تم توزيع درع الملتقى إلى جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين والدكتور إبراهيم البهي نائب رئيس تحرير الأهرام والدكتور سيد رشاد مدير تحرير الأهرام العربي والدكتور محمد سعيد محفوظ المذيع بقناة سي بي سي وأحمد الهندي مدير التصوير بقناة ام بي سي.

2015-10-09

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport