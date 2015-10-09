بكين قلقة من خطط إرسال سفينة عسكرية أمريكية قبالة بحر الصين الجنوبي

أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن قلقها الشديد من الأنباء بشأن خطط للبحرية الأمريكية لإرسال سفينة عسكرية؛ للإبحار فى بحر الصين الجنوبى بالقرب من الجزر الواقعة تحت السيادة الصينية.

وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ – في تصريح صحفى – الولايات المتحدة على النظر إلى قضية بحر الصين الجنوبى بطريقة عادلة وموضوعية.

وقالت إن الصين لن تسمح – أبدا – لأي دولة بانتهاك سيادتها بحجة حماية حرية الملاحة الجوية والبحرية، مطالبة الولايات المتحدة بتجنب القيام بأى افعال استفزازية.

كما طالبتها بأن تقوم بدور بناء بالتعاون مع الصين فى الحفاظ على السلام والاستقرار الاقليمى.

أ ش أ